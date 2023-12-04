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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanat ve Tasarım Programı, sanatta yeterlik doktora öğrencisi Serpil Uysal, ‘Kültürel Doğanın Bozulması ve Diaspora’ konulu resim sergisi açıldı.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşan serginin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Serpil Uysal’ın resimlerinde soykırıma uğramış halkları ve kültürlerini yansıtmasının önemine değindi.

Serpil Uysal ise yaptığı konuşmada geçmişte nasıl sürgün ve soykırımlar yapıldıysa Avrupa’nın göbeğinde nasıl insanlık suçu yaşandıysa günümüzde de bu büyük resmin değişmediğini belirterek, “Bugünde Gazze’de katliam var. Ele geçirme ve sahip olma hırsı yüzünden insan kavramı yozlaştı, mezalimler yaşandı” dedi.

Çalışmalarında sürgün ve soykırıma uğrayan halklara yer verdiğini dile getiren Uysal, haz ve hız odaklı yaşamın yorumlandığı çalışmalarla kontrastlık oluşturulduğunu da belirtti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Avukat İsmail Yağbat ise bu serginin derin manalar içerdiğini ifade ederek, “Geçmişte nasıl soykırımlar yaşandıysa şimdi de Gazze’de aynısı oluyor. Çocuklar öldürülüyor. Bu sergininde böyle bir dönemde açılmasının bu açıdan ayrı bir anlamı var. İnsan onurunu en üst düzeyde tutmak için mücadele etmeliyiz. Unutulan soykırım tekrarlanır. Soykırımları asla unutmamalı ve bunun mücadelesini vermeliyiz” şeklinde kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Serpil Uysal daha sonra sergiyi gezen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a eserler hakkında bilgi verdi.

Ressam Serpil Uysal, eserlerinde azınlıklar başta olmak üzere çocukların, kadınların ve insanlığın uğradığı soykırım ve zulme işaret ediyor ve Orta Doğu’dan, Kafkaslara, Bosna’dan Kıbrıs’a ve günümüz insanlarının yaşamlarına değinerek yok olan değerlere atıfta bulunuyor. Yağlı boya ile karışık tekniğin kullanıldığı ve 15 eserin yer aldığı sergi 9 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.