CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamalarda "CHP sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. Konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır" dedi.

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile mevcut CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

"CHP RÜŞVETLERLE, YOLSUZLUKLARLA ANILAMAZ"

"Değerli dostlarım, cefakâr yol ve dava arkadaşlarım ve bu ülkenin yurtsever evlatları; Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır."

ÇOK SERT BARIŞ SÜRECİ ELEŞTİRİSİ

CHP yönetiminin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tutumuna da tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan, Asya'ya, Kafkaslar'dan, Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz, sıkışıklığa gelemez.

CHP, Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin âli menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle, hak hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam etmekteyiz. Sağlıcakla kalın."