Uzun süredir sessizliğini koruyan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

'ENGELLERİ AŞA AŞA'

Tam 8 yıl önce bir çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

'ARTIK BIKTIM, SİYASETTE YOKUM' DEMİŞTİ

Akşener, geçtiğmiz aylarda Mehmetçik Vakfı'na ait olan İstanbul Marmara Otoyolu üzerindeki benzin istasyonu ve dükkanların olduğu işletmeyi İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın almak istediği ve kendisinin referansıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu talebi ilettiği iddiasını yalanladığı iddia edilmişti.

Akşener'in "Kesinlikle yalan… Bakın yanlış bilgi demiyorum, kesinlikle yalan. Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Ben tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.