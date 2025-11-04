Modern teknolojiyi etik değerlerle birleştirerek ağız ve diş sağlığı alanında güvenilir, konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Seval Songül Sezer Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi Ömer Şanöz Apartmanı Numara 21/B adresinde hizmete girdi.

DİŞ HEKİMLİĞİNİ FAKÜLTESİNİ 2.’LİKLE BİTİRDİ

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 2.’likle bitiren ve 15 yıldır Çorum’da bu alanda hizmet veren Diş Hekimi Seval Songül Sezer, kendi kliniğini açtı.

Seval Songül Sezer, kuruldukları günden bu yana temel hedeflerinin, her yaştan hastalarına sağlıklı, estetik ve özgüven dolu gülüşler kazandırmak olduğunu söyledi.

2 AYRI KLİNİK ODASI BULUNUYOR

Kliniklerinde, her biri hijyen ve hasta konforu standartlarına göre tasarlanmış 2 ayrı klinik odası bulunduğunu aktaran Sezer, “Bu sayede tedavi süreçlerini planlı, düzenli ve bekleme sürelerini minimuma indirerek yürütüyoruz. Her hastamıza özel çözümler geliştirebilmek için tedavi öncesinde ayrıntılı muayene ve bilgilendirme süreçlerine büyük önem veriyoruz” dedi.

İLERİ TEKNOLOJİLERE SAHİP MODERN EKİPMANLAR KULLANIYORUZ

Tanı ve tedavi aşamalarında doğru sonuçlar elde edebilmek için panoramik röntgen cihazı, 3D ağız içi tarayıcı ve profesyonel beyazlatma sistemi gibi ileri teknolojilere sahip modern ekipmanlar kullandıklarını belirten Sezer, “Panoramik röntgen sayesinde çene kemikleri, diş kökleri ve çevre dokuların detaylı görüntülerine ulaşarak doğru teşhis koyabiliyoruz. 3D ağız içi tarayıcı ile ise klasik ölçü alma yöntemlerine gerek kalmadan, hem daha hızlı hem de hastalarımız için çok daha konforlu bir deneyim sunuyoruz” diye konuştu.

Diş hekimliği alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ekip olarak sürekli mesleki eğitimlere katılarak kendilerini geliştirdiklerini de dile getiren Sezer, “Bu sayede hem koruyucu diş hekimliği uygulamalarında hem de estetik ve ileri tedavi yöntemlerinde yüksek standartlarda hizmet verebiliyoruz.

GÜLER YÜZLÜ HİZMET, STERİL ÇALIŞMA ALANI

Güler yüzlü ekibimiz, steril çalışma alanlarımız ve modern altyapımızla, hastalarımızın kendilerini güvende ve rahat hissetmelerini sağlamak en büyük önceliğimizdir. Tek bir kırık veya lekeli dişin tedavisinden, komple bir gülüş tasarımına kadar her şeyi sağlıyoruz. Seval Songül Sezer Diş Kliniği olarak, sağlıklı gülüşlere kavuşmanız için her adımda yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

TEDAVİLER

“Gülümsemenize değer katmak için buradayız” diyen Sezer, implant, gülüş tasarımı, porselen&zirkonyum kaplama, botoks, diş beyazlatma ve estetik dolgu tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.