Ordu'da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım Şampiyonası'nda Çorum Belediyespor A erkek takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Bölge Takım Şampiyonası 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Ordu'da yapıldı.

29 takımın mücadele ettiği bölge şampiyonasında Çorum Belediyespor A erkek takımı antrenörler Köksal Gül ve Mahmutcan Öztuna önderliğinde kendi altyapısından yetişen Berat Özdemir, Ali Asnas Gül oyuncu grubu ile mücadele etti.

Çorum temsilcisi şampiyonada tüm rakiplerini yenerek bölge şampiyonu olmayı başardı.