Çorum'un Laçin ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kenan Hatiboglu (61), 19 ADJ 895 plakalı motosikletiyle Çorum-Osmancık kara yolunda seyir halindeyken Laçin ilçesi yakınlarında rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, kaldırıldığı Laçin Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Editör: Anadolu Ajansı