Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, dün ABD'den dönüşü sırasında jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alındıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Subaşı, ardından da ifade işlemleri için jandarma ekipleriyle buradan ayrıldı. Subaşı, ifade işlemleri sonrasında ise kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye getirilen Şeyma Subaşı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.