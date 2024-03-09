Ahlatcı Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu.

'Camiamıza sezon başında şampiyonluk ve play-off sözü vermedik' diyen Yalçın; "Camiamıza sezon başında şampiyonluk ve play-off sözü vermedik. Ancak mali denge sözü verdik. Yayıncı kuruluştan geçtiğimiz sezon aldığımız ücret 11 milyon TL'ydi, yeni sezonda bu gelirin 22 milyon TL olacağını düşünüyorum" dedi.

Eyüpspor maçını da değerlendiren Başkan Oğuzhan Yalçın, "Eyüpspor'un eksikleri var ancak ligimizin en güçlü takımı. Caner Erkin yoksa Ömer Bayram oynayacak. Eyüpspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Sezon başında hedefimiz ligde kalıcı olmaktı. Son 9 haftaya girerken matematiksel olarak bu hedefimizi gerçekleştirdik. Takımımızın gidişatı bize play-off'un hedef olarak belirlenmesini sağladı." ifadelerini kullandı

Eren Aydın için açık kapı

Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Eren Aydın için ise Başkan Yalçın, "Eren Aydın'ın satın alma opsiyonu yazılı olarak yok. Ancak sözlü olarak var. Sezon sonunda hem Eren ile hem de Galatasaray'la oturup konuşacağız" ifadeleri kullandı.