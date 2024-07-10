Amatör futbolda sezonun son şampiyonu bugün belli oluyor. U 11 liginde bugün Vefaspor ile Çorum Anadolu FK sezonun son şampiyonu olmak için karşılaşacak.

Grup ve eleme maçları sonunda yarı finalde rakiplerine üstünlük kuran Çorum Anadolu FK ile Vefaspor takımları bugün saat 17.30’da sezonun son şampiyonunu belirlemek için karşılaşacak. Bu maçtan önce ise saat 16.00’da yarı finalde kaybeden iki takım Hattuşaspor ile HE Kültürspor takımları üçüncülük dördüncülük için mücadele edecekler. Maçların normal sürelerinin berabere bitmesi halinde ise penaltı atışları kupaların sahiplerini belirleyecek.

Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz

İl Hakem Kurulu amatör futbolda sezonun son final maçına Ertuğrul Ramazan Boyraz’ı görevlendirdi. Bugün oynanacak U 11 üç dört ve final maçlarını Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.