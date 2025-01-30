Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

İlaçlar arasında, 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunuyor.