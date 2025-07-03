Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.

Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞLAR

Hizmetli 15/1 eski maaş 41.120,00 yeni maaş 47.522,38

Memur (Lise) 12/1 eski maaş 42.881,55 yeni maaş 49.558,21

Memur (Lise ) 3/1 eski maaş 45.842,94 yeni maaş 52.980,69

Memur (Lisans) 1/4 eski maaş47.806,04yeni maaş 55.249,45

Hemşire 8/1 eski maaş 50.449,54yeni maaş 58.304,54

Hemşire 4/1 eski maaş 55.212,30yeni maaş 63.808,86

Öğretmen 1/4 eski maaş 50.271,08yeni maaş 58.098,28

Öğretmen 8/1 eski maaş 47.053,15yeni maaş 54.379,32

Mühendis 8/1 eski maaş 59.277,93yeni maaş 68.507,51

Mühendis 1/4 eski maaş 64.972,05yeni maaş 75.088,20

Tekniker 9/1 eski maaş 47.443,54yeni maaş 54.830,50

Tekniker 2/4 eski maaş 53.539,20yeni maaş 61.875,25

Teknisyen 9/1 eski maaş 44.649,46yeni maaş 51.601,38

Teknisyen 3/4 eski maaş 48.631,44 yeni maaş 56.203,36

Veteriner hekim 1/4 eski maaş 64.637,43yeni maaş 74.701,48

Veteriner Hekim 8/1 eski maaş 59.726,32yeni maaş 69.025,71

İmam-Hatip 1/4 eski maaş 48.241,05yeni maaş 55.752,18

İmam-Hatip 8/1 eski maaş 46.506,60yeni maaş 53.747,68

Araştırma Görevlisi 7/1 eski maaş 61.179,69yeni maaş 70.705,37

Şef 4/1 eski maaş 49.367,60yeni maaş 57.054,14

Şef 1/4 eski maaş 51.531,48yeni maaş 59.554,93

Profesör 1/4 eski maaş 93.487,25 yeni maaş 108.043,22

Şube Müdürü/Müdür 4/1 eski maaş 56.550,78yeni maaş 65.355,74

Şube Müdürü/Müdür 1/4 eski maaş 63.633,57yeni maaş 73.541,32

En düşük memur emeklisi eski maaş 19.570,00yeni maaş 22.617,05

EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.