Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinde temel bir role sahip olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından son zamanlarda birçok ilaçta, hastaların fiyat farkı ödemek zorunda bırakıldığına dair ciddi bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti.

“SGK'nın bedelini karşıladığı 8,827 kalem ilaçtan 3,393 adedinin, hastaların ilaçlarını temin edebilmeleri için ek bir mali yük getirdiği bir gerçektir” diyen Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Özellikle çocukların sağlığına etki eden ağrı kesici, ateş düşürücü şurup gibi ilaçlarda hastaların cebinden çıkan 74 TL gibi yüksek fiyat farkları, ekonomik açıdan zor durumda olan aileleri olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, antibiyotiklerden kanser ilaçlarına, tansiyon ilaçlarından kalp ilaçlarına, kolesterol ilaçlarından ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlara kadar birçok kategoride hastaların karşılamak zorunda olduğu fiyat farkları bulunmaktadır. Eczacılar olarak, hastalarımızın ilaçlarına erişimini kolaylaştırmak ve mali yüklerini azaltmak adına çözüm arayışında olduğumuzu belirtmek isteriz. Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili sağlık otoriteleri ile işbirliği içinde, bu soruna adil ve sürdürülebilir çözümler bulma amacındayız. Bu vesileyle, kamuoyunu bu önemli konuda bilgilendirmek ve sağlık hizmetlerinin daha adil ve ulaşılabilir hale gelmesi için destek çağrımızı iletiyoruz” dedi.