Çorum'da önümüzdeki hafta sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte Salı gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.

10-12 derece olan hava sıcaklıkları ise Salı günü 7 derece birden düşecek.

Bu arada Meteoroloji Çorum için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Rüzgarın saatte 60-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.