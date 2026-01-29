Çorum'da önümüzdeki hafta sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte Salı gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.
10-12 derece olan hava sıcaklıkları ise Salı günü 7 derece birden düşecek.
Bu arada Meteoroloji Çorum için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Rüzgarın saatte 60-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet