Zafer Partisi Çorum Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından son günlerde kadın ve çocuklara yapılan şiddete tepki göstermek için sessiz protesto ve farkındalık çalışması yapıldı.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Gençlik Kolları Başkanı Ali Gündoğar, Mecitözü İlçe Başkanı Tuncay Güleç ve parti yöneticileri katıldı.

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, şiddet sarmalında en zayıf kitle olan çocuklar, gençler ve kadınların uğradığı şiddetin son dönemde arttığına dikkat çekilerek sokakların güvenli hâle getirilmesi ve şiddete maruz kalan kitlelerin güvenliklerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.