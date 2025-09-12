Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 9 aylık kuraklık haritasını yayınladı. Kuraklık haritasında Çorum’da ‘şiddetli kuraklık’ yaşandığı gözlemlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Aralık 2024-Ağustos 2025 meteorolojik kuraklık durumu haritası yayınlandı.

Ciddi bir kuraklık riski ile karşı karşıya olan Türkiye’de birçok bölgede bulunan nehirler, kuraklıktan etkilendi ve kurumaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 12 ayı kapsayan kuraklık haritası da, Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklığın etkili olduğunu ortaya koydu.

"ŞİDDETLİ VE OLAĞANÜSTÜ"

Haritaya göre, Türkiye’nin büyük bölümünde ''şiddetli ve olağanüstü kuraklık'' yaşanırken, yalnızca Karadeniz’in doğusu ile bazı sınırlı bölgelerde nemli ve normal değerler kaydedildi.

HARİTA ALARM VERİYOR...

Harita, Çorum’un da içinde olduğu İç Anadolu Bölgesi’nin neredeyse tamamını "olağanüstü şiddetli kurak" ve "Çok şiddetli kurak" olarak gösteriyor.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KISMI ŞİDDETLİ KURAKLIK YAŞIYOR"

Haritanın tamamı, Türkiye’nin büyük kısmının "şiddetli kuraklık" yaşadığını, özellikle Batı, İç ve Güneydoğu bölgelerinde kuraklık baskısının arttığını, Karadeniz ve Doğu’nun ise nispeten daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.