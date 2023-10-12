Konya'da jandarma ekiplerinin Beyşehir ve Çumra ilçelerinde silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 37 tabanca ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

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Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenledikleri operasyonda da 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçiren jandarma ekipleri, 3 kişi hakkında adli işlem başlattı.