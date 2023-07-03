MURAT ÇETİN

Çorum'da husumetlisi tarafından vurulan 49 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay İskilip'in Yavu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Efe, evinin önünde daha önce aralarında husumet bulunan bir kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Efe tüfekle vurularak ağır yaralandı. Ambulansla önce İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Efe, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada ekipler, Ahmet Efe'yi silahla öldüren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.