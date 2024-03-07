Çorum 'un İskilip ilçesinde 3 kişiyi tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tartıştığı M.A. ve A.B. ile olay yerinden geçen R.A'yı tüfekle ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum 'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta M.A'ya ait İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.A, A.B. (28) ve M.A. (36) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.A'nın tüfekle ateş etmesi üzerine A.B. ve M.A. ile bölgeden geçen R.A. (22) yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanmıştı.