İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen şok uygulamalar devam ediyor.

İl merkezinde son bir hafta içerisinde; 8'i ruhsatsız tabanca, 1'i kurusıkı tabanca ve 3'ü av tüfeği olmak üzere toplam 12 adet ateşli silah, 46 adet fişek ve 9 adet av fişeği ele geçirilerek, konu ile ilgili şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler yerine getirildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.” denildi. (Haber Merkezi)