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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, TOKİ tarafından Silmkent’te hayata geçirilen toplu konut projesinde incelemelerde bulundu.

Aşgın ve Günay, gerek devam eden altyapı çalışmaları gerekse inşası tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

Projenin son durumu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, “Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte TOKİ yetkililerinden aldığımız bilgiye göre binalar ve altyapı çalışmaları Cumartesi gününe kadar tamamlanacak olup, gönül belediyeciliğinin ilimizdeki temsilcisi Çorum Belediyemizin destekleri ile alt yapının tamamlanmasının akabinde Cumartesi günü itibari ile de asfalt serim çalışmalarına başlanacaktır. TOKİ yetkililerinden verilen bilgiye göre asfalt serimin akabinde son düzenlemelerin de tamamlanması ile önümüzdeki günlerde dairelerin anahtar teslimlerinin yapılacağı da tarafımıza belirtilmiştir. TOKİ konutlarının ilimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı’na, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, TOKİ Başkanlığımıza, alt yapı ve asfalt desteğiyle çalışmalara büyük katkı sunan Çorum Belediyemize en önemlisi sabırla bekledikleri için hak sahiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti iktidarında gönül belediyeciliği ile Çorum’un çehresinin değiştiğini belirten Günay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda güven ve istikrar ile büyüyen bir Çorum, büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.