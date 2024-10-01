Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş soruşturmasında ikinci duruşma yapıldı ve sanıkların savunmaları alındı. Bugün de Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek.

Ankara​'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları​ Başkanı ve Öğretim Üyesi Sinan Ateş​ davasında 12'si tutuklu 22 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dün ara verilen davanın 2. duruşması bugün Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edecek. Dün gerçekleştirilen duruşma öncesinde kritik bir gelişme de yaşanmıştı. Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel davadan çekildi. Yerine Dilan Polat'ın eski avukatı Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı.

BEDDUAYA 'AMİN' DİYEN KİŞİ SALONDAN ATILDI

Sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in ailesi, "adalet istiyoruz" dedi. Anne Saniye Ateş asıl katillerin dışarıda olduğunu söyledi ve sanıklara beddua etti. Bedduaya yüksek sesle amin diyen bir kişi tutanakla solandan çıkarıldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Duruşmada savunması dinlenen tetikçi Eray Özyağcı, Ateş'i öldürdüğünü kabul etti, ancak yaralamaya yönelik ateş ettiğini savundu. Saldırının azmettirici olarak dosyada yer alan Doğukan Çep ise vicdanın rahat olduğunu söyledi.

Diğer azmettirici Tolgahan Demirbaş ise tüm suçlamaları reddetti. gizlilik kararının geç açıklandığını savundu ve kendilerine operasyon yapıldığını öne sürdü.

DURUŞMADA 2'NCİ GÜN!

Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı duruşma dün ertelenmişti. Sanıkların yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek.