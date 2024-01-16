Sinan Kurumuş Düzcespor ile görüşüyor.

İki sezondur Ahlatcı Çorum FK forması giyen bu sezon forma şansı bulamayan Sinan Kurumuş ilk yarının son bölümünde Çorum’dan ayrılıştı. Golcü futbolcunun ikinci yarı için bir çok kulüple görüştüğü ve Düzcespor ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Kurumuş’un transferi için Düzcespor yönetiminin Çorum FK ile görüşmelerin sürdüğü transferin bir iki güne kadar netleşmesi bekleniyor.

Sinan transferi gerçekleşmesi halinde kırmızı siyahlı takımda ilk yarı sonu itibari ile ayrılan üçüncü isim olacak.