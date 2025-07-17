Sinan Kurumuş iki yıl aranın ardından yeniden Şanlı Urfaspor ile anlaştı. Çorum FK kulübünde iki farklı sezonda forma giyen gol kralı olan ve kulübün en fazla gol atan futbolcusu ünvanını alan Sinan Kurumuş 2020-21 sezonunda Çorum’ya transfer olmuş ardından Tarsus İdman Yurdu ve 22-23 sezonunda da yarı sezon Urfaspor formasını giymişti.

Ardından Sakaryaspor ve yeniden Çorum FK’ya transfer olan Sinan Kurumuş Vanspor ve son olarakta geçen sezon Çorluspor formasını giydi. Geçirdiği sakatlık nedeni ile uzun süre sahalardan ayrı kalan Sinan Kurumuş bu sezon 2. ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Urfaspor ile anlaştı ve yeni takımı ile antrenmanlara başladı.