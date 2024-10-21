Osmancık Belediyesi ilçenin adıyla özdeşleşen Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde Pilav Günü düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen pilav günü etkinliğinin ardından bu kez 500 bin Çorumlunun yaşadığı başkent Ankara’da tanıtım etkinliği düzenlendi.

Osmancık Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Sincan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişiye pilav dağıtıldı.

Etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Başkent Ankara’da, hem tarih ve kültür şehri Osmancık’ı hem de ilçemizin önemli değeri olan Osmancık Pirinci’ni tanıtmak amacıyla Osmancık Pilav Günü’nü düzenledik. Ankara’daki hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla harika bir etkinlik gerçekleştirdik. SİNÇOFED Başkanı Sayın Zehra Zengin’e ve Sincan Belediyesi’ne bu güzel etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ederim. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize de gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel etkinliklerde bir araya gelmek dileğiyle.” ifadelerini kullandı

Etkinliğe MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Sincan İlçe Başkanı Nihat Alkan, ilçe belediye başkanları, il başkanları ve çok sayıda Çorumlu katıldı.

Pilav Gününde Osmancık fotoğraflarının yer aldığı Her Yönüyle Osmancık Fotoğraf Sergisi de yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen Ankaralılar Osmancık’ın fotoğraflara yansıyan güzelliklerini görme fırsatı buldu.