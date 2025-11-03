Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler devam ediyor.

Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da saat saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.



İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere deprem birçok ilde hissedildi.

PROF. DR. BARIŞ: BÖLGEDE ARTÇI DEPREMLER SÜRECEK



Depremin ardından NTV yayınına katılan Prof. Dr. Şerif Barış, "6,1 büyüklüğündeki depremin artçısı gibi görünüyor. O bölgedeki artçıların bir sene süreceğini söylemiştik." dedi.



Bu sarsıntının 6,1'lik ikinci depremin en büyük artçılarından biri olduğunu anlatan Şerif Barış, "Sarsıntıların devam edeceğini, orta ve ağır hasarlı bina varsa girilmemesi gerektiğini, panik yapmamaları gerektiğini anlatmaya çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.