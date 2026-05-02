Karabük’te devam eden KYK Yurt Lig futbol bölge birinciliğinde Çorum takımı ikinci maçında Sinop’u 4-0 yenerek yarı final için umutlandı.

Grubunda ilk maçında Zonguldak ile 1-1 berabere kalan ve penaltı atışları sonunda rakibine üstünlük sağlayan Çorum Yurtlig takımı Antrenör Yunus Emre Ergin yönetiminde Deniz Ölçer, Canpolat Özkaçmaz, Efe Can Çelik, Ömer Faruk Demirci, Sami Ege Tütüncü, Yunus Emre Ünlü, Brat Şişman, Mikail Yaşar, Batın Taştan, Arda Efe Arı, Abdurrahman Gülşen, Osman Akyul, Fatih Kurtoğulları, Murat Ertan Burak Karamehmet’den oluşan kadrosu ile mücadele ettiği Sinop karşısında Mikail’i 2, Ege ve Berat’ın birer golü ile 4-0 yenerek dört puana yükseldi.

Grubun diğer maçında Zonguldak ile Kastamonu 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Çorum takımı bugün Kastamonu ile berabere bile kalması halinde üçlü averaj ile gruptan yarı finale yükselecek.