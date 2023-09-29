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Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a yapılması planlanan 200 yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesi yine gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, hastane ihalesinin 29 Eylül’de gerçekleştirileceğini açıklamıştı ama Sağlık Bakanlığı’nın hastane için ihaleye çıkmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı yatırım programında Çorum Devlet Hastanesi’nin ihalesi Ekim ayında da yer almazken, şimdi siyasilerden yeni bir tarih bekleniyor.

Bu yıl içinde 4 defa ertelenen ve hiçbir müteahhit firmanın ihalelere yanaşmaması kamuoyunda tepki toplarken, vatandaşlar ‘ihalelere müteahhitler neden yaklaşmıyor?’ sorusunu gündeme getiriyor.

Önümüzdeki günlerde hastane ihalesi ile ilgili siyasilerden yeni bir açıklama bekleniyor.