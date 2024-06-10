27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı.

Şirinler Group Alaca ise ikinci maçında İlk Adım Gıda karşısında Serkan’ın her iki yarıda attığı üç golle maçtan 3-0 galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı.



SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Lütfican Arduç, Yunus Emre Tok.

ŞİRİNLER GROUP ALACASPOR: Mesut, Serkan, M.Akif, Serhat, Erdem, Muhammet, Salim, Hüseyin Şahin, Kenan, Ramazan, Hüseyin Ecer, Yaşar, Caner, Musa, Murat, Osman, Yusuf.

İLK ADIM GIDA: Bahri, Haydar, Ahmet Coşgun, Orhan, Halit, Ahmet Eker, Mehmet, Mesut, Emre, Murat, Aydın, Ali, Adem, Oktay, Serdar, Samet, Mikail, Yaşar, Murat, Hasan.

GOLLER: Dk.9, 11 ve 38 Serkan.