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27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı. 

Şirinler Group Alaca ise ikinci maçında İlk Adım Gıda karşısında Serkan’ın her iki yarıda attığı üç golle maçtan 3-0 galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı.
 

SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Lütfican Arduç, Yunus Emre Tok.
ŞİRİNLER GROUP ALACASPOR: Mesut, Serkan, M.Akif, Serhat, Erdem, Muhammet, Salim, Hüseyin Şahin, Kenan, Ramazan, Hüseyin Ecer, Yaşar, Caner, Musa, Murat, Osman, Yusuf.
İLK ADIM GIDA: Bahri, Haydar, Ahmet Coşgun, Orhan, Halit, Ahmet Eker, Mehmet, Mesut, Emre, Murat, Aydın, Ali, Adem, Oktay, Serdar, Samet, Mikail, Yaşar, Murat, Hasan.
GOLLER: Dk.9, 11 ve 38 Serkan.

Editör: Murat Çetin