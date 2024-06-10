Mustafa Gürsel iki yıl sonra yeniden Bandırmaspor’da Mustafa Gürsel iki yıl sonra yeniden Bandırmaspor’da

27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı. 

Şah Yapı ile Çopraşıklı Deli Kadirspor takımları arasındaki zorlu maçtan takımlar 0-0 beraberlikve birer puanla ayrıldılar. 

HAKEMLER: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Ömür Soytemiz, Uğur Koçak.
ŞAH YAPI: Emrah, Kerep, Erdi, Hakan, Ertuğrul, Gökhan Yıldırım, Gökhan Bozkurt, Turgay, Mehmet, Hamdi, Muharrem, Emrullah, Rıza, Mustafa, Yunus, Abdurrahim, Ekrem, İsmail, Tolga, Aykut, Murat.
ÇOPRAŞIKLI DELİ KADİRSPOR: Abdullah, İskender, Yusuf, Kerim, Necdet, Nebi, Murat, Furkan, Ömer, Yakup, Yusuf, Sadık, Hakkı, Muhammed, Emrullah, Emre.
KIRMIZI KART: Dk.59 Yusuf (Çopraşıklı Deli Kadirspor)

Editör: Yüksel Basar