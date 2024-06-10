27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı.
Şah Yapı ile Çopraşıklı Deli Kadirspor takımları arasındaki zorlu maçtan takımlar 0-0 beraberlikve birer puanla ayrıldılar.
HAKEMLER: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Ömür Soytemiz, Uğur Koçak.
ŞAH YAPI: Emrah, Kerep, Erdi, Hakan, Ertuğrul, Gökhan Yıldırım, Gökhan Bozkurt, Turgay, Mehmet, Hamdi, Muharrem, Emrullah, Rıza, Mustafa, Yunus, Abdurrahim, Ekrem, İsmail, Tolga, Aykut, Murat.
ÇOPRAŞIKLI DELİ KADİRSPOR: Abdullah, İskender, Yusuf, Kerim, Necdet, Nebi, Murat, Furkan, Ömer, Yakup, Yusuf, Sadık, Hakkı, Muhammed, Emrullah, Emre.
KIRMIZI KART: Dk.59 Yusuf (Çopraşıklı Deli Kadirspor)
Editör: Yüksel Basar