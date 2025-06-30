Uzun yıllar Süper Ligde mücadele eden ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden Sivasspor bu sezon mücadele edeceği 1. lig öncesi yönetim kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

Kırmızı Biyazlı kulübün önceki gün yapılan Onağanüstü Genel Kurulunda Başkanlığa Gökhan Karagöl seçildi. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, milletvekilleri, il müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile delegeler katıldı.

Genel kurulda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor’un 58. yılında “Vefa Sezonu”na başladığını belirterek: “Geçmişin üzüntüsünü bir kenara bırakıp yeni bir başlangıç için buradayız. Şimdi kırgınlıkları değil umudu konuşma zamanı. Sivasspor taraftarı, yöneticisi ve futbolcusu ile yeniden ayağa kalkacak ve Süper Lig’e geri dönecektir.” dedi.

Kırmızı Beyazlı kulüpte yeni sezon için takımın başına Osman Zeki Korkmaz getirildi. Geçen sezon İstanbulspor’un başında play-off oynayan Osman Zeki Korkmaz yeni sezon için yapılan görüşmeler sonunda Sivasspor ile anlaştı.

Sivasspor’un yeni Sportif Direktörlük görevine ise bir dönem Çorum FK’da da görev yapan Yakup Ateş getirildi. Geçtiğimiz sezon 68 Aksarayspor kulübünde görev yapan Yakup Ateş Sivasspor’da Süper Lig için mücadele edecek.

Yeni oluşumun ardından Sivasspor takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.