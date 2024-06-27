Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu lideri Hüseyin Nalcı, şehrin tek profesyonel takımı olan Çorum FK'ya şehrin ileri gelenlerinin sırt dönmesine anlam vermediğini söyledi. 58 sezon boyunca uzaktan bakılan bir ligde mücadele verilmesinin önemine değinen Nalcı, gelinen noktanın yıllar öncesinden hayal bile edilemediğini kaydetti. Şehrin en önemli reklam yüzünün hiç kuşkusuz Çorum FK olduğuna işaret eden Hüseyin Nalcı, " 58 sezon sonra çok önemli liginde mücadele ediyoruz. Geçmişte hayal edemediğimiz heyecanları yaşıyoruz. Ancak koca bir şehir destek noktasında sanki dondurulmuş gibi tepkisiz bir şekilde hareket ediyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz " diye konuştu.

"SİYASİLER BAŞARIDA MI GELECEK?

Çorum'lu siyasetçileri takım başarıya giderken tribünde gördüklerinin altını çizen Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu lideri Hüseyin Nalcı, "Sezonun başlamasına az bir zaman kaldı. Ancak siyasilerimizden kulüple alakalı en ufak bir girişimde bulunmadıklarına şahitlik ediyoruz. Bize iyi gün dostu değil, her gün dost lazım. Bu konuda parti ayırt etmeksizin siyasilerin kulübe uzak kaldıklarını düşünüyoruz. En kısa sürede de destek babında çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Bakınız Bursaspor siyasilerinde devreye girmesi sonucunda 15 gün gibi kısa bir sürede trasnfer tahtasını açtı. Üstüne de 330 bin lira para toplandı. Sakaryaspor için de TSO tarafından sadece 1 gecede 20 milyon mali destek toplandı. Aynı şeyleri ilimizde neden göremiyoruz? " dedi.

BAŞKAN DESTEKLENMİYOR?

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın her zaman olduğu gibi bu sezonda yalnız bırakıldığına vurgu yapan Nalcı, " Futbolun içerisinden gelmiş başarılı bir başkanımız var. İlk sezonunda takımı 1. Lig'e çıkardı. Burada da yine ilk sezonunda haklarımız gasp edilerek adeta yolumuz kesildi. Bence bunların hepsi önemli başarılar. Bu önemli başarıların altında da başkanımızın imzası var. Ancak gelinen noktada şehrin iş insanları başkanı yalnız bırakıyor. Ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen satılan loca sayısı sadece 2. Mali destek ise sıfır. Bu durum nereye kadar böyle devam edecek kımsenin bir fikri de yok. Biz neden sürekli başka şehrin iş insanlarına teşekkür edelim ki? İlimizin güzide iş insanlarının aklıselimle hareket ederek gerekli desteği sağlayacaklarını umut etmekten başka çaremiz yok. İnşallah öyle de olur " şeklinde konuştu.