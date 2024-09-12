Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, önceki gün Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Mustafa Elitaş’ın, “Çorum 22 yıldır önümüze gelen her sandıkta bizim hizmetlerimizi takdir etti ve bize oylarını verdi” şeklindeki ifadelerine tepkisini dile getiren DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Maşallah bunu görmüşsünüz görmüşsünüz de siz ne verdiniz Çorum’a? Hala nostaljide yalan rüzgarına devam ediyorsunuz. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor mu arkadaş. İl yönetimindeki arkadaşlar hiç mi demiyor ya efendim ne sözler verdik ama hiç birisini yapamadık. Ama bu il bizi yine destekliyor çıkıp da aynı şeyleri tekrarlamayalım. Bizi yuhlarlar diye uyarmıyor mu? Ya arkadaş ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz söyleyin de bizde onlardan yiyelim içilim de toz pembe görelim Çorum’u. Evet hastaneler de kuyruğu bitirdiniz çünkü sıra alamıyor vatandaş, ya ölüyor ya sürünüyor ya da imkanı varsa özel hastanelere gidip soyulup çıkıyor, haklısınız olmayan bir şeyde kuyruk olmaz. Nüfusun %98’i sağlık hizmetine ulaşıyor demişsiniz, arkadaş Türk halkı ulaşmıyor ülkeyi yol geçen hanına çevirdiğiniz kaçaklar göçmenler ulaşıyor hizmetlere. “Çorum’un hem sanayide hem de ihracatta Türkiye’nin çok önemli bir paydaşı” olduğunu belirterek bu nedenle ülkeyi demiryolu ağlarıyla örmek zorunda olduklarını dile getirmiş. Maşallah günaydın nasıl gördün be ağam biz görmemiştik de. 20 yıldır aynı şeyleri söylüyorsunuz. Çorum ve civarındaki hangi ilin ihracatı çok, siz ne yaptınız aldınız bütün yatırımları civar illere götürdünüz Çorum ve Çorumluya ne verdiğiniz hiç utanmıyor ve yüzünüzde kızarmıyor bunları söylerken. Şimdi Türkiye Yüzyılı diyorsunuz aman aman ağzınıza almayın zaten ülkem karanlığa doğru adım adım gidiyor hızlandırmayın. Esnaf vergi yükü altında eziliyor. Ülke yüzyılı dediniz Gabar’da petrol dediniz petrol fiyatları aldı başını gitti. Şükür bu sıralar petrol bulamıyoruz da azar azar ucuzluyor, Karadeniz’de doğalgaz dediniz gaz vere vere gaz fiyatları aldı başını gitti. Şimdi çocuklarımızın yavrularımızın geleceği diyorsunuz aman onlara da el atmayın. Sabiler bırakın biraz hayatlarını yaşasınlar çünkü yaşlılar emekliler yılı dediniz emekliyi bitirdiniz çöpe muhtaç ettiniz.

Çocuklarımıza dokunmayın zaten onların geleceklerini eğitimle ellerinden aldınız. Sizin bu ülke için en iyi yapacağınız şey ya erken seçim yada istifa edip gitmenizdir” dedi.