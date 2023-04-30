MURAT KARASU

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Uğurludağ’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve partisine destek isteyen Kayrıcı, “Milletvekili seçildiğim taktirde sizi asla mahcup etmeyeceğim” dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ilçeye bağlı Sazköy, Aşılıarmut, Kızağılı, Yeniyapan ve Belkavak köylerini ziyaret etti.

MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ, SEÇİMLERİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köy halkı ile bir araya gelen MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemini anlatan Vahit Kayrıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek istedi.

‘BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMAK’

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Kayrıcı, “Karşımızda emperyalist güçlerin yerli işbirlikçilerinin oluşturduğu ülkeyi kaosa sürükleyecek bir cephe var. Bunların derdi Türkiye’yi bölüp parçalamak. HDP ile pazarlıkları ortaya çıktı. Teröristlere özgürlük vereceklerini vaadediyorlar. Buna asla müsaade etmemeliyiz. Onun için oy verirken Türkiye’yi bölgesinde yıldız yapmak için çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etmeliyiz. Milletvekili seçiminde de mecliste güçlü olmamız için MHP’ye oy vermenizi istiyoruz. Sizi asla mahcup etmeyeceğimin sözünü veriyorum” ifadelerine yer verdi.

Kayrıcı, köy ziyaretlerinin ardınan Uğurludağ ilçe merkezinde de esnafı gezerek hatırlarını sordu.

‘TÜM İLÇELERİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUM’

Çorum’u tüm ilçeleriyle bir bütün olarak gördüğünü anlatan Kayrıcı, Çorum’un temel sorunlarını yakinen bildiğini anlatırken, milletvekili seçilmesi halinde Çorum’un geleceği için çalışacağını söyledi.