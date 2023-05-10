MURAT KARASU

9 günlükken SMA Tip 1 hastalığı tanısı koyulan Yağız Batu bebeğin sağlığına kavuşması için Valilik’ten izin alınarak yardım seferberliği başlatıldı.

Aile, ilaç bedeli 1 milyon 879 bin dolar olan ilaç ücretinin henüz yüzde 1’i’nin toplandığını söyledi.

Bebeğin Çorumlu annesi Zeynep Demirtaş ve babası Hakan Demirtaş, Yağız Batu’nun sağlığına kavuşması için Çorumlulardan destek beklediklerini ifade etti.

Instagram: smayagizbatu

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

₺ TR34 0001 0090 1043 3575 3050 01

$ TR07 0001 0090 1043 3575 3050 02

€ TR77 0001 0090 1043 3575 3050 03

Alıcı Adı: Yağız Batu Demirtaş / Ziraat Bankası

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Alıcı Adı: sma kids

NL43 BUNQ 2085 5061 78

SWIFT/BIC CODU: BUNQNL2A

Açıklama: Nefes ol