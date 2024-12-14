Spinal Müsküler Atrofi (SMA) aileleri Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptılar. Aileler SMA tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasını istediler.

Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan aileler ellerindeki pankartlarda taleplerini dile getirdiler.

“SMA hastaları çocuklarımız ölüyor”, “Dilene dilene öldük, direne direne yaşatacağız”, “Tanı var tedavi yok” ifadelerinin yer aldığı pankartları taşıyan aileler tek isteklerinin çocuklarını yaşatmak olduğunu belirterek, “SMA tedavisinin devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Dilenci olmak istemiyoruz. Bizim gücümüz yetmiyor. Artık bu kanayan yaranın sarılması lazım” diyerek taleplerini dile getirdiler.