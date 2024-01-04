9 günlükken SMA TİP 1 teşhisi konulan Amine Ravza Sancak için destek kampanyası sürüyor.

SMA'lı bebek Amine Ravza Sancak'ın babası Oğuz Sancak, evlatları için umut ışığı aradıklarını belirterek, “Kızımı yaşatabilmek için yardımseverlerin desteğini ihtiyacımız var" dedi.

Amine Ravza Sancak için Valilik Onaylı Bağış Hesapları:

TL : TR3400010002 7657 1236 4150 04

EURO: TR0700010002 7657 1236 4150 05

USD : TR7700010002 7657 1236 4150 06

Banka: Ziraat Bankası, Alıcı ismi: Nurdane Sancak, Açıklama: SMA Ravza