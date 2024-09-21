Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMMO) Odası'nda yeni ruhsat alan üyeler için ruhsat töreni düzenlendi.
Stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan SMMM Osman Eray Dede, SMMM Ayşegül Dilli, SMMM Mahir Ekici ve SMMM Kıymet Tatar'a ruhsatlarını Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran takdim etti.
Ceyhan Baran, ruhsatlarını alarak görevlerine başlayan meslektaşlarına başarılar diledi.
Törende Başkan Yardımcısı Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun ile meslek mensuplarının aileleri hazır bulundu.
Editör: Çorum Hakimiyet