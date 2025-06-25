Sağlık Bakanlığı, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler’de Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Söğütlüevler’de Tevfik Kış Spor Salonu yanında yapımı devam eden 6 hekim kapasiteli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatında incelemede bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaatın planlanan takvime uygun ilerlediğini kaydeden Zehir, bu yatırımlarla bölge halkına daha nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunulacağını belirtti.

Prof. Dr. Sinan Zehir’e incelemelerinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım’da eşlik etti.