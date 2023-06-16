FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Murat Çatalpelit’in yaptığı Soho Fries dualarla açıldı.

Yavruturna Mahallesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak’ta (Kadeş Meydanı yanı) Çorum halkının hizmetine giren Soho Fries’in açılışına Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme hakkında bilgi veren Murat Çatalpelit, Çorum’da ilk ve tek patates üzerine hizmet veren işletme olduklarını söyledi.

Kızarmış patatesleri 16 çeşit sosla sunduklarını belirten Çatalpelit, ayrıca, tavuk çeşitleri ile de Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Çatalpelit, külahta patates, sıcak sepeti, patso gibi lezzetleri kaçırmak istemeyen tüm Çorum halkını Soho Fries’e davet etti.