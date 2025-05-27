2. Sokaklar Bizim Kupalar Bizim 5x5 Futbol Turnuvasında Çorum’u temsil edecek iki takım belli oldu.

Çorum FK alt yapısında forma giyen futbolculardan kurulu dört takımın final grubuna yükseldiği maçlar sonunda Kırmızı Şimşekler 4 takımı şampiyon olurken Kırmızı Şimşekler 5 takımı ise ikinci olarak bölge birinciliğinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

20 takımın mücadelesi ile Devane sahasında başlayan turnuvada eleme maçlarını kazanan iki takım Kırmızı Şimşekler 4 ile 5 takımları finalde karşılaşmaya hak kazandı.

İlk yarıyı büyük mücadeleye sahne olan maçta bu devreyi 4-3 önde tamamlayan 4 nolu takım ikinci yarıda farkı açtı ve rakibini 9-5 yenerek il birincisi olarak gruplara giderken 5 takımı ise ikinci olarak gruplara gitmeye hak kazandı.

Yarı finalde kaybeden Kırmızı Şimşekler 2 takımı ile 3 takımı arasındaki maçı 2-1 kazanan Kırmızı Şimşekler 3 takım üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Kırmızı Şimşekler 4 ve 5 takımları 25-29 Haziran tarihleri arasında Bartın’da yapılacak bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecekler.