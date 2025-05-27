Taekwondo’da Küçükler il birinciliği genç yaşta kaybettiğimz Nazmi Güven adına yapıldı.

Hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 120 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalara en fazla sporcu sayısı ile katılan Zirvespor kulübü tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı başardı ve il takımına en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

İki gün süren müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Temmuz ayı içerisinde Sivas’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

BAYANLAR: 27 kilo: 1. Zeynep Yalvaçer(Zirvespor), 2. Hiranur Arıdıcı (Zirvespor), 3. Z.Sevda Çetin (Zirvespor), 4. Belinay Berber (Zirvespor). 30 kg: 1. İ.Afra Bektaş (Zirvespor), 2. Aze Naz Akkaya (Çorum Gençlikspor), 3. Erva Karaoğlan (Zirvespor), 4. Defne Orhan (Zirvespor). 33 kg: 1. Elif Mutlu (Zirvespor), 2. Duru Yaşlak (ferdi), 3. H.Efsa Ercan (Altın Hamlespor). 4. Zeynep Sarı (Zirvespor). 36 kg: 1. C.Naz Kahraman (Zirvespor), 2. Merve Uçak (Atılımspor), 3. S.Deniz Tekin (Ferdi), 4. Zeynep Koç (Zirvespor), 40 kg: 1. Ümmügülsüm Hoş (Ferdi), 2. E.Sena Yıldızhan (Zirvespor), 3. Sıla Tuana Ergün (Çorum Gençlikspor), 4. H.Kübra Özdemir (Zirvespor). 45 kg: 1. Edanur Demir (Zirvespor), 2. A.Hüma Erdoğan Çorumspor), 3. Hiranur Arslanoğlu (Zirvespor), 4. Beste Boskuş (Zirvespor). 50 kg: 1. G.Berra Atan (Zirvespor), 2. A.Hümeyra Görel (Ferdi), 3. Belisnur Demirel (ferdi), 4. Feyza Akçagündüz (Ferdi), 57 kg: 1. Yağmur Hardal (Zirvespor), 2. Gökçe Kaya (Zirvespor), 3. Asya Kaplan (Zirvespor), 4. Rüveyda Türker (Zirvespor), +57 kg: 1. E.Nur Yıldız (Zirvespor) 2. Y. Ece Yiğitbaş (Zirvespor), 3. Zeynep Uslu (Zirvespor), 4. E.Kübra Bal (Zirvespor).

ERKEKLER: 27 kg: 1. Berkay Berber (Zirvespor), 2. Eymen Taşdemir (Zirvespor), 30 kg: 1. Umut Yaşlak (Ferdi), 2. Osman Efe Sarı (Zirvespor), 3. Ahmet Gümen (Zirvespor) 4. Arif Mohammed (ferdi): 33 kg: 1. E.Buğra Ateş (Zirvespor), 2. Museb Yılmaz (Zirvespor), 3. Y.Efe Ciğerci (Atılımspor). 4. S.Ege Çaylak (Zirvespor). 36 kg: 1. H.Ahmet Kılıç (Zirvespor), 2. Yusuf Çetin (İl Özel İdarespor), 3. Muhammed Kahriman (Zirvespor), 4. Azad Gökçetin (ferdi), 40 kg: 1. Turgay Öztürk (Zirvespor), 2. S.Erdem Kuşkayası (Ferdi), 3. Y.Talha Kurşuncu (Zirvespor), 4. Görkem Göçmen (Çorum Gençlikspor), 45 kg: 1. Yusuf Topçu (Zirvespor), 2. Ensar Yılmaz (Zirvespor), 3. Yusuf Emre (Zirvespor), 57 kg: 1. Recep Tahir Arslan (Zirvespor), +57kg: 1. Yusuf Bozdoğan (Zirvespor), 2. Eymen Ünal (Zirvespor), 3. Uygar Çürük (Zirvespor)