Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen’den plaket.

Üç yıldır Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Nadir Solak Kasım ayı ilk haftasında yapılacak genel kurul öncesinde yönetimin son toplantısına katıldı.

Toplantıda Başkan Oktay Çimen yönetim kurulu üyeleri bugünü kadar verdikleri hizmetler için teşekkür etti ve genel kurul öncesinde tüm yönetim kurulu üyelerine birer teşekkür plaketi verdi.