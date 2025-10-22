Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, partisinin Kastamonu İl Kongresine katıldı.

Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımı ile gerçekleştirilen Kastamonu İl Kongresinde mevcut il başkanı Dilek İlke Karabacak, güven tazeleyerek tekrar göreve seçildi.

Genel Başkan Özgür Özel, salonda bir konuşma yaparak parti çalışmalarını, gündemi ve hedeflerini değerlendirdi.

Çorum İl Başkanı Solmaz, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşen Kastamonu İl Kongresi’ne katıldık. Yeniden İl Başkanı seçilen Dilek İlke Karabacak ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Solmaz, kongre sırasında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve bazı parti kurmaylarıyla da sohbet ederek gündemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.