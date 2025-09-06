Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 İl Başkanı, İstanbul’da bir araya gelerek kayyum atanması ile birlikte görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimine destek verdi.

Aralarında CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın da bulunduğu 81 ilin il başkanı, partinin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

CHP Çorum İl Başkanı Solmaz, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birlik, dayanışma ve mücadele ruhuyla sonsuza dek… Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet” ifadesini kullandı.

Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve diğer illerin il başkanları İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklamasına katıldı.

İl Başkanlığı önünde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, kendisine ve yönetimine destek için İstanbul’a gelen tüm il başkanlarına teşekkür ederek, "Genel Başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'yla emin adımlarla, kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” dedi.