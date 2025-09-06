TEKNOKENT Yönetim Kurulu Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Başkan Yardımcısı Çetin Başaranhıncal ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile TEKNOKENT arasında, TEKNOKENT işletmelerine yönelik teknik destek projesi imzalandı.

Toplantının ardından Hitit Üniversitesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile gerçekleştirilen "Değirmen Makinalarının Üretiminde Tasarım ve Metal Malzeme Desteği Projesi”nin katılım belgesi töreni yapıldı.