Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçta teknik direktör Serkan Özbalta'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Akçeken, mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını ama buldukları gollerden sonra kimliklerini ortaya koyduklarını dile getirdi.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını, yapılan değişikliklerle üçüncü golü bulduklarını belirten Akçeken, yağmura rağmen futbolcuların iyi mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

Futbolcuların maça Eyüpspor galibiyetinin rehavetiyle başlamış olabileceğine dikkati çeken Akçeken, özellikle golden sonra ortaya koyduğu özveriden dolayı oyuncularının hepsiyle gurur duyduklarını kaydetti.

Ligin milli maç arasına gireceğini hatırlatan Akçeken, "Eksiklerimizi gidereceğiz, bakacağız. Son 7 hafta her maça çok önemli şekilde hazırlanıp play-off potasında kalıp inşallah mutlu sona ulaşacağız. Hedefimiz önce play-off'ta yerimizi garantilemek, bu açıdan maç çok önemliydi. Bu anlamda kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.