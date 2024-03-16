Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 27.haftasında evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti.

Maçın ilk 10 dakikasında yediği iki golle şoka uğrayan kırmızı siyahlılar ilk yarıyı 2-2 tamamlamayı başardı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan kırmızı siyahlılar ikinci yarının hemen başında bulduğu golle öne geçmeyi başardı.

Maçın son dakikalarında iki takımında bulduğu gollerle karşılaşma 4-3 sona erdi.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller Thomas(2), Ozan ve Ahmet Sagat'tan geldi.

Çorum FK bu sonuçla puanını 45'e yükseltti ve üçüncü Kocaelispor ile puanını eşitledi.

Kırmızı siyahlılar milli aradan sonra Keçiörengücü'ne konuk olacak.