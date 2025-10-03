Geçirdiği rahatsızlık sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Çağan Duran, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran'ın oğlu olan Mustafa Çağan Duran'ın cenazesi Cuma namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
