İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, kurum temsilcileri ve STK yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği temsilcileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından, sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve önerilerin değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi.

ÇALGAN: SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI SORUNU ORTADAN KALKACAK

Çorum’da Yaydiği bölgesinde yapımı hızla devam eden doğal yaşam alanında sona gelindiği, çok kısa bir zaman içerisinde faaliyete geçirileceğini duyuran Vali Ali Çalgan, “İnşallah Türkiye’de model olacak bir çalışmayı gerçekleştireceğiz ve Çorum'da sahipsiz sokak hayvanları sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Çalışmalara katkı veren belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayvan severlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

AŞGIN: SONA YAKLAŞTIK, AÇILIŞA HAZIRLANIYORUZ

Öte yandan faaliyete geçecek doğal yaşam alanı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaların sona yaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi: “Yasa çıkmadan yola çıkan öncü şehir: Çorum. Sahipsiz sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkacağız, ama sokakta değil; olması gereken yer olan doğal yaşam alanlarında. Çorum İli Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı çok yakında açılışa hazırlanıyor.”