Geçtiğimiz ay içerisinde Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından gerçekleştirilen “Sonbahar’da Çorum” Reels Yarışmasında dereceye giren isimler ödüllerini aldı.

65 kişinin 93 videoyla katılım sağladığı Sonbahar’da Çorum yarışmasının ardından dereceye giren isimler düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı, Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ile yarışmada dereceye girenler ve yakınları katıldı.

Yarışmada 38 puanla Mansiyon ödülüne layık görülen Yılmaz Erbaş ödülünü seçil kurul üyesi Kemal Ceylan’dan alırken, 39 puanla üçüncü olan Tunahan Coşkun’un ödülünü Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı, 44 puanla ikinci olan Hayriye Gizem Manici’nin ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat verdi. Seçici kurul tarafından 47 puanla birinci olan Mustafa Özkes’in ödülünü ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu tür yarışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini belirtti. Yapılan değerlendirmede dereceye giren ve katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Çorum her mevsimde başka güzel. Yazı, baharı, kışı başka güzel. Sonbaharı da ayrı bir güzel. Bu tür yarışmaları bizler çok önemsiyoruz. Şehre aşkla bakılınca böyle güzel kısa videolar çıkıyor. Seçici kurulumuz videolarda dereceye girenleri belirlerken oldukça zorlandılar. Seçici kurulumuzda işinde uzman arkadaşlarımız vardı. Bu anlamda da adaletli bir değerlendirme yaptıklarını biliyorum. Yarışmada derece alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu tür yarışmalar artarak devam edecektir. Aşkla bakanlara aşkla çalışanlara selam olsun” dedi.